Янукович повернеться в Україну тільки після гарантій безпеки

"Я повернуся в Україну, як тільки будуть дотримані умови моєї безпеки та умови безпеки моєї сім'ї", - сказав екс-президент.

Відповідаючи на питання про ситуацію в Криму, Янукович підкреслив, що Україна повинна залишатися єдиною і неподільною. Він також підкреслив, що будь-які бойові дії - неприпустимі.