Янукович повернеться в Україну тільки після гарантій безпеки
15:32, 28 лютого 2014Політика
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Екс-президент Віктор Янукович повернеться в Україну тільки після гарантій безпеки. Він підкреслив, що не буде звертатися до будь-кого за військовою підтримкою у зв'язку з ситуацією в Криму.
Янукович повернеться в Україну тільки після гарантій безпеки
"Я повернуся в Україну, як тільки будуть дотримані умови моєї безпеки та умови безпеки моєї сім'ї", - сказав екс-президент.
Відповідаючи на питання про ситуацію в Криму, Янукович підкреслив, що Україна повинна залишатися єдиною і неподільною. Він також підкреслив, що будь-які бойові дії - неприпустимі.
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