Моніторинговий комітет ПАРЄ підтримує територіальну цілісність України

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві Моніторингового комітету, опублікованому на сайті ПАРЄ за результатами засідання 27-28 лютого на Мальті.

Комітет "висловлює потужну підтримку територіальної цілісності і національної єдності України після нещодавньої зміни влади в країні. Отже, закликаємо всі політичні сили в країні - і, зокрема, представлені в парламенті, - утримуватися від дій або висловлювань, які можуть підірвати національну єдність або дати поштовх сепаратистським настроям", - йдеться в заяві.

"В цьому аспекті закликаємо держави-члени Ради Європи суворо дотримуватися принципів територіальної цілісності та державного суверенітету, і не підбурювати і не надавати підтримку ніяким сепаратистським або відцентровим дій або сил. Будь-які заклики або загрози воєнного втручання суперечать міжнародним нормам і є абсолютно неприйнятними", - підкреслили в Моніторинговому комітеті ПАРЄ.