МЗС України висловило протест у зв’язку з діями російської сторони в Криму

Як повідомляє департамент інформаційної політики МЗС України, окремо було наголошено на тому, що Україна не зверталася до Росії з жодними пропозиціями чи проханнями щодо застосування військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, тимчасово дислокованих на території України, для забезпечення громадського порядку, запровадження будь-яких антитерористичних чи інших силових заходів, йдеться в ноті МЗС.

Читайте такожООН готова підтримати Україну у вирішенні конфлікту в Криму - «Батьківщина»

«МЗС України підтвердило свої вимоги щодо невідкладного повернення військовослужбовців, бойової та військової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації до місць їхньої дислокації», - зазначено в документі.