Нелегітимний прем'єр АРК переніс всекримський референдум на 30 березня

Референдум про статус автономії пройде в Криму 30 березня, заявив самопроголошений голова ради міністрів автономної республіки Сергій Аксьонов, передає РИА Новости.

"У зв'язку з необхідністю ми вирішили прискорити проведення референдуму про статус автономної республіки Крим. Референдум призначено на 30 березня", - сказав нелегітимний прем'єр Криму Аксьонов в ході першого засідання ради міністрів Криму в новому складі.

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Раніше референдум, на якому жителі Криму оберуть шлях подальшого розвитку регіону: в нинішньому статусі автономної республіки у складі України, як незалежної держави або у складі Росії був призначений на 25 травня. Влада Криму вирішили прискорити його проведення.