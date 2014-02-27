Для проведення референдуму в Криму немає юридичної бази - ЦВК

Юридичної бази для проведення референдуму у Криму немає, заявив у коментарі УНІАН член Центральної виборчої комісії Юрій Донченко.

За його словами, у законі про всеукраїнський референдум, в його прикінцевих і перехідних положеннях, визначено, що втратив чинність закон про місцеві референдуми.

“Новий закон Верховна Рада ще не розробила. До нас звертались уже неодноразово. Наприклад Українка (Обухівський район Київської області – УНІАН) хотіла провести референдум по відкликанню мера, інші ради хотіли так депутатів відкликати тощо. Тобто є протиріччя. У законі про депутатів місцевих рад є питання стосовно їхнього відкликання через референдум, а самого механізму референдуму немає. Тому це вводить в оману деяких людей, які, спираючись на закон про депутатів місцевих рад, не бачать того, що у нас немає закону про місцевий референдум. Він декілька раз виносився на ВР. З півроку тому була така спроба розглянути його, але, крім спроби, далі діло не йде. Постійно він доопрацьовується, але то справи депутатів. А от, якщо сьогодні казати, чи юридична база є чи немає для проведення референдуму в Криму, можна однозначно казати, що немає такої бази. Закон України стосовно проведення місцевих референдумів відсутній”, - пояснив Донченко.

Читайте такожУ ЦВК заявили, що вибори в Києві проходитимуть за змішаною системою

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, близько 4.30 будівлі Верховної Ради і Ради міністрів Криму були захоплені озброєними людьми без пізнавальних знаків. Над будівлями вивісили прапори Росії.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов в ефірі державного телеканалу закликав до спокою та о 9-й годині почав переговори з терористами. Проте ті відмовилися, пославшись на те, що не уповноважені вести переговори.

Пізніше президія парламенту АРК ініціювала проведення всекримського референдуму з питання "вдосконалення статусу автономії та розширення її повноважень" і виступила з відповідним зверненням.