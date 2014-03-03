Австралія скасовує урядові контакти з РФ через Україну

Міністр торгівлі Австралії Андрю Робб скасував сьогодні планований візит до Росії на знак протесту проти російського вторгнення до України. Також скасовано візит до Австралії секретаря Ради національної безпеки Росії Миколи Патрушева,

Як пише Радіо Свобода, про це повідомив прем’єр-міністр Австралії Тоні Абботт.

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«Росія мусить відступити. Вона має вивести свої війська з України, і народ України повинен мати право самостійно вирішувати своє майбутнє», – наголосив прем’єр, виступаючи в парламенті.

«Неспровокованій агресії не повинно бути місця в нашому світі», – сказав він.

Крім того, сьогодні у Міністерству закордонних справ і торгівлі Австралії викликали посла Росії Володимира Морозова для отримання пояснень щодо дій його країни в Україні.

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За повідомленнями австралійських ЗМІ, у відповідь посол заявив, що вся критика дій російських військовослужбовців у Криму – це «антиросійська істерія», що жодного вторгнення не було, а у Криму діють тільки стихійно створені «загони самооборони», і що Росія «не терпітиме переслідувань співвітчизників у Криму».