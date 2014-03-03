"Правий сектор" перетвориться на партію
Після завершення конфлікту з Росією, "Правий сектор" має намір розпочати політичну діяльність.
Наразі готуються усі необхідні документи для реєстрації як політичної партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один із лідерів "Правого сектору", керівник УНА-УНСО Микола Карпюк під час прес-конференції в Чернівцях.
За словами Карпюка, поки що рано вести мову про політичний аспект діяльності "Правого сектора": «Зараз йде війна, по завершенню війни ми будемо формувати політичну партію. Наразі триває підготовча робота, готуються документи для реєстрації».
Читайте також"Правий сектор" не звертався по допомогу до терориста Доку Умарова - речникАктивіст повідомив, що майбутня права політична сила буде сформована на основі однієї з політичних партій, які входять до "Правого сектору". «Швидше за все буде проведено ребрендинг вже існуючої партії, яка входить до "Правого сектора"», - зазначив Карпюк.
Крім того, керівник УНА-УНСО повідомив, що лідери "Правого сектору" зараз відвідують різні регіони України з метою формування на місцях військових штабів, які проводитимуть мобілізацію, вишколи й організовуватимуть військові з’єднання.
Довідка УНІАН. «Правий сектор» — громадський рух, що об'єднує активістів ряду українських радикальних організацій, здебільшого націоналістичних та крайніх правих. Брав активну участь в сутичках з правоохоронцями під час подій Євромайдану в Києві.