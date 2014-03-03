"Правий сектор" перетвориться на партію

Наразі готуються усі необхідні документи для реєстрації як політичної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один із лідерів "Правого сектору", керівник УНА-УНСО Микола Карпюк під час прес-конференції в Чернівцях.

За словами Карпюка, поки що рано вести мову про політичний аспект діяльності "Правого сектора": «Зараз йде війна, по завершенню війни ми будемо формувати політичну партію. Наразі триває підготовча робота, готуються документи для реєстрації».

Читайте також"Правий сектор" не звертався по допомогу до терориста Доку Умарова - речникАктивіст повідомив, що майбутня права політична сила буде сформована на основі однієї з політичних партій, які входять до "Правого сектору". «Швидше за все буде проведено ребрендинг вже існуючої партії, яка входить до "Правого сектора"», - зазначив Карпюк.

Крім того, керівник УНА-УНСО повідомив, що лідери "Правого сектору" зараз відвідують різні регіони України з метою формування на місцях військових штабів, які проводитимуть мобілізацію, вишколи й організовуватимуть військові з’єднання.

Довідка УНІАН. «Правий сектор» — громадський рух, що об'єднує активістів ряду українських радикальних організацій, здебільшого націоналістичних та крайніх правих. Брав активну участь в сутичках з правоохоронцями під час подій Євромайдану в Києві.