У Сімферополі невідомі штурмували військову частину ВВ МВС

Сьогодні вночі у Сімферополі невідомі намагались на мікроавтобусі протаранити ворота КПП військової частини 3009 внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

«Цієї ночі до барикад на контрольно-пропускному пункті військової частини 3009 (Сімферополь) на вантажному автомобілі «Соболь» під’їхали невідомі та спричинили бійку з активістами, що охороняли барикаду, почали таранити ворота КПП», - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що «про виникнення конфліктної ситуації наряд КПП доповів оперативному черговому військової частини. Для недопущення прориву агресивних людей на територію підрозділу водій чергового автомобіля заблокував ворота з протилежної сторони, стримавши удар автомобіля «Соболь».

Після цього «правопорушники, усвідомивши, що проїхати не вдасться, вийшли з авто та почали ламати двері КПП. На адресу військових правоохоронців лунали заклики скласти зброю та перейти на бік РФ. Після того, як військовослужбовці не зреагували на провокативне звернення, один з чоловіків дістав посвідчення військовослужбовця ВМС Росії, почав вихвалятись високими пільгами російських військових та вигукувати образливі слова в адресу правоохоронців», - повідомили у прес-службі.

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Наряд міліції, що прибув за викликом «102», після нетривалих переговорів з правопорушниками, поїхав з місця події, а самі активісти зникли у невідомому напрямку, зазначається в повідомленні.

Водночас у прес-службі наголосили, що «незважаючи на тиск політиків, іноземних силовиків та активістів військовослужбовці внутрішніх військ проявляють, витримку, мужність, непідкупність, і як патріоти України - не зраджують військовій присязі».