Українські моряки звинуватили Путіна у відвертій брехні

Про це йдеться в їхньому зверненні до світових інформаційних компаній і засобів масової інформації.

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"Ми вважаємо себе правомочними звинуватити Президента Російської Федерації в неприкритій брехні. Брехні, яка стосується безпосередньої участі Збройних Сил Російської Федерації в тих подіях, які протягом останніх кількох діб і сьогодні відбуваються на території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі. Зараз військові кораблі Військово-Морських Сил України «Тернопіль» і «Славутич», що знаходяться безпосередньо в Севастопольській бухті, блоковані бойовими кораблями і суднами Чорноморського флоту ВМФ Росії на кожному з яких знаходяться підрозділи морської піхоти, кількістю до одного взводу озброєні автоматичною зброєю і у відповідній екіпіровці", - йдеться в заяві.

Коментуючи зауваження Путіна про те, що подібну форму одягу та спорядження можна придбати в будь-якому магазині, військові цікавляться в якому саме, а також де в порушення законодавства України можна придбати автоматичну зброю, бойові пістолети і гранатомети.

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"Заодно нагадати, що жоден із підрозділів Збройних Сил України, дислокованих у Криму залишившись вірними почуття обов'язку і Військової Присяги на ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ не здав жодної п'яді території військових частин і довірену їм зброю, тим більше в такій кількості", - підкреслюють моряки.

"У відповідь на всі інсинуації, брудний потік брехливої інформації з вуст брудних політиканів і підкуплених ними журналістів ми: офіцери, мічмани, старшини та матроси Військово-Морських Сил Збройних Сил України відкрито заявляємо, що будемо чесно і до кінця виконувати свій військовий обов'язок, захищаючи свою країну і народ України, як робимо це всі роки незалежності, не за посади і зарплати, а тому що це наша земля і для нас дороге життя кожної людини, що живе на цій землі, до якої б національності вона не належала", - заявляють українські офіцери.