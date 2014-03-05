Україна поки що не планує відкликати свого посла з Росії – МЗС
01:31, 05 березня 2014Політика
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Україна поки що не планує відкликати свого посла з Росії.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у МЗС заявив речник відомства Євген Перебийніс.
«Поки що ми так питання не ставимо з багатьох міркувань. Ми вважаємо що сьогодні достатньо важливо мати у Москві досвідчених дипломатів, зокрема, і нашого посла Володимира Єльченка. Для того, щоб хоча на цьому рівні підтримувати контакти з російською стороною», - сказав представник МЗС.
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