Україна поки що не планує відкликати свого посла з Росії – МЗС



Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у МЗС заявив речник відомства Євген Перебийніс.

«Поки що ми так питання не ставимо з багатьох міркувань. Ми вважаємо що сьогодні достатньо важливо мати у Москві досвідчених дипломатів, зокрема, і нашого посла Володимира Єльченка. Для того, щоб хоча на цьому рівні підтримувати контакти з російською стороною», - сказав представник МЗС.