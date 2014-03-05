Чернігівський губернатор обіцяє запровадити критерії оцінки керівників РДА

Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Івашко пообіцяв запровадити критерії оцінки ефективної діяльності керівників райдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора під час засідання позачергової сесії обласної ради.

За словами Івашка, основною вимогою до тих, хто очолює РДА, чи є кандидатом на посаду керівника району стане створення робочих місць. Крім того, на думку голови ОДА, важливо налагодити постійні звіти керівників перед роботодавцями і громадськістю.

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"Потрібен контроль і постійна робота. Ці кроки будуть зроблені у найближчий час", - сказав він.

Водночас, Івашко у своєму виступі сказав про врахування помилок попередньої влади.

"Вороття назад не буде. Якщо не відпрацюємо всі координати, шлях цієї влади буде такий, як і минулої. Не є честю закінчувати роботу так, як закінчила минула влада. Є люди і потенціал потужний, немає вороття назад", - наголосив голова Чернігівської облдержадміністрації.