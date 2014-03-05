Командир військових без розпізнавальних знаків визнав, що вони з РФ
11:25, 05 березня 2014Політика
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Командир військових, що розташовані в Керчі визнав, що вони з Росії.
Російський солдат намагався прогнати журналістів / UkrStream.TV
Опубліковано відео, на якому озброєний військовий, що знаходиться на території Криму, визнає свою належність до російської армії.
Відео було зняте журналістами UkrStream.TV.
На запитання, що вони роблять в Керчі, солдат відповів, що борються з терористами, але не зміг пояснити, з якими саме.
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