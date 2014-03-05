Командир військових без розпізнавальних знаків визнав, що вони з РФ

Опубліковано відео, на якому озброєний військовий, що знаходиться на території Криму, визнає свою належність до російської армії.

Відео було зняте журналістами UkrStream.TV.

На запитання, що вони роблять в Керчі, солдат відповів, що борються з терористами, але не зміг пояснити, з якими саме.