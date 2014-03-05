У військових РФ перед відправленням до Криму відібрали документи і мобільні телефони - джерело

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"З джерел у Росії стали відомі деякі деталі організації Путіним інтервенції в Крим. Зокрема, серед особового складу - ті, хто ледь прослужив півроку, тобто досить недосвідчені бійці, "гарматне м'ясо"", - пише Тимчук.

Також він вказує, що перед виїздом в Крим у військових забрали документи і мобільні телефони.

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"Перед вторгненням у особового складу забрали документи і мобільні телефони. Так що батьки цих солдатів навіть не підозрюють, де знаходяться їхні сини, - повідомив Тимчук. - Сам особовий склад жорстко проінструктували, що їх захоплення супротивником в Криму розцінюється як зрада. Так само буде розцінюватися і те, якщо вони при полоненні розкриють номери військових частин, в яких служать".

Також Дмитро Тимчук повідомив інформацію від "Інформаційного Опору" (інформаційна мережа оповіщення про хід подій у Криму, створена офіцерами запасу української армії - УНІАН), згідно з якою прикордонники не пропустили близько 350 росіян. В одного під час контролю другої лінії виявили в телефоні повідомлення: "Їду на війну. Повернуся не скоро. Скажи, що я захворів".