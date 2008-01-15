Ставити палиці в колеса Тимошенко може тільки самовбивця?

Головним політичним завданням Блоку Юлії Тимошенко і сформованого коаліцією демократичних сил уряду на найближчий час є виконання передвиборних обіцянок, даних виборцям. Про це заявив народний депутат від фракції БЮТ Олександр Шепелєв. За його словами, саме це є визначальним у роботі над програмою уряду, яка найближчим часом буде представлена на затвердження Верховній Раді.

«Я не сумніваюся в тому, що програма уряду Юлії Володимирівни буде затверджена, -- сказав народний обранець. -- Для цього є всі підстави. По-перше, уряд демократичної коаліції, всупереч похмурим прогнозам, спирається на стійку підтримку більшості депутатів. Це продемонстрували як голосування щодо складу уряду, так і ухвалення запропонованого ним бюджету. Нагадаю, що за головний фінансовий документ країни проголосувало 235 депутатів (на вісім більше, ніж входить до складу коаліції). По-друге, я вважаю, що відповідальні політичні сили не зможуть відмовити уряду в підтримці з принципових питань, котрі стосуються підвищення рівня життя громадян України, прискорення розвитку економіки країни, вдосконалення правової бази», – додав О. Шепелєв.

«Ми створили уряд народної довіри, який з перших днів роботи почав реалізацію своєї передвиборної програми, і люди це бачать. Ставити палиці в колеса такому уряду може тільки політична самовбивця», - зазначив О. Шепелєв.