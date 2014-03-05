Україні не варто було відмовлятися від ядерної зброї - ЗМІ

Через вторгнення військ Росії на територію України на передній план знову вийшло питання, чи доцільно відмовлятися від ядерної зброї.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на французьке видання Slate.fr.

Оглядач нагадує, що станом на 1991 рік в розпорядженні України був третій найбільший ядерний арсенал у світі, який був значно більший ніж у Франції, Великобританії і навіть ніж в Китаю.

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Однак в 1994 році Україна в обмін на гарантії безпеки з боку Росії, Великобританії і США погодилася віддати свої ядерні боєголовки.

"В 2003 році дослідник з Гарварду Роберт Стівен Мазерс назвав ядерне роззброєння України "успішним прикладом" нерозповсюдження ядерної зброї. Однак останні агресивні дії Росії в Криму, які справедливо можна розглядати як порушення "Будапештського меморандуму", ставлять під сумнів цей тезис", - йдеться в статті Slate.fr.

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Французьке видання наводить слова тих скептиків, які ще в 1993 році попереджали про небезпеку відмови України від ядерної зброї.

"Ядерна Україна – це невід'ємна умова для підтримки миру між Росією і Україною. Це буде означати, що росіяни, в яких є історія поганих відносин з Україною, не спробують знову її завоювати. Україна не зможе себе захистити неядерними засобами від Росії, яка має таку зброю. І ні одна держава, включаючи США, не нададуть їй достатніх гарантій безпеки", - писав в 1993 році професор політології з Чиказького університету Джон Мірсхаймер.