Рада Безпеки ООН рухається в напрямку єдності щодо України - заступник генсека

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Генерального секретаря ООН Ян Еліассон сьогодні на прес-конференції в Україні.

«Ми рухаємося в напрямку єдності в Раді безпеки ООН по Україні. Почався вже діалог між тими, хто до нього залучений. Але це питання виходить за межі порядку денного ООН, це стосується і національної безпеки країн цього регіону і РФ, також це важливо для ЄС. У нас дуже гарний діалог з усіма цими учасниками», - сказав він.

Читайте такожДля введення миротворців у Крим потрібно рішення Радбезу, яке складне за нинішніх умов - заступник Генсека ООН Заступник Генсека ООН висловив сподівання, що «ми прийдемо до деескалації, як шляху вирішення, для цього потрібно достатньо попрацювати».

ООН сподівається, що український народ зможе вибрати свою демократичну дорогу та своє майбутнє, сказав Еліассон.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, під час останнього засідання Ради безпеки ООН, де розглядалася ситуація в Криму, пов’язана із введенням російських військ, Україна отримала підтримку не тільки від Західних держав, але й від Китаю та від держав-членів СНД, зокрема Казахстану.