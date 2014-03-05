Тимошенко вважає, що не варто далі терпіти перебування ЧФ РФ в Україні
22:34, 05 березня 2014Політика
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Лідер партії «Батьківщина», колишній Прем‘єр-міністр України Юлія Тимошенко наголошує, що Чорноморський флот Росії став джерелом війни на території України та загрожує цілісності і незалежності України.
Тимошенко наголошує, що Чорноморський флот Росії став джерелом війни на території України / Reuters
Як повідомляє прес-служба ВО “Батьківщина”, про це вона заявила під час інтерв‘ю з американською інформагенцією The Associated Press.
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«Сьогодні очевидно, що Чорноморський флот став, по суті, джерелом війни. Став плацдармом для захоплення нашої держави. І тому після цього конфлікту терпіти далі перебування Чорноморського флоту на територій України було б завеликою загрозою для нашої цілісності і незалежності», - підкреслила Тимошенко.
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