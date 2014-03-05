Заблоковану частину в Криму покинули 35 одиниць техніки з російськими солдатами - Міноборони
У Криму ввечері 5 березня 35 одиниць техніки з російськими солдатами залишили територію поряд з заблокованою ними 36 бригадою в сімферопольському селі Перевальне
Про це заявив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони країни Владислав Селезньов.
«Три освітлювальних ракети в небо і 35 одиниць техніки, броньованої та іншої, з солдатами РФ покинули територію поблизу 36 бригади в Перевальному. Поїхали всі. Куди? Питання поки що відкрите», - написав Селезньов на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
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За його словами, можливо, цієї ночі «буде дуже неспокійно» на Бельбеку (Севастополь). «Козачки у дві сотні багнетів за допомогою екскаваторів мріють зробити ширшими ворота на аеродромі», - говорить начальник кримського медіа-центру.
Крім того, зазначає Селезньов, «традиційно ”весело” очікується в Севастополі, біля командування ВМС України».