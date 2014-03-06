У Севастополі «народна самооборона» і військові не пустили в штаб ВМС України послів Латвії та Литви



Як передає кореспондент УНІАН, це сталося близько 21.00, коли дипломати разом з журналістами мали намір проїхати через контрольно-пропускний пункт штабу українського флоту з метою проведення зустрічі з виконуючим обов`язки командувача ВМС ЗС України контр-адміралом Сергієм Гайдуком для ознайомлення з ситуацією у зв`язку з останніми подіями в Криму і Севастополі

Як повідомляв УНІАН, з 2 березня штаб ВМС України в Севастополі блокують проросійські активісти, представники загонів «народної самооборони» та військовослужбовці без розпізнавальних знаків. Вони не дають військовослужбовцям та працівникам ЗСУ пройти на робочі місця , завезти продукти харчування тощо. Навпроти штабу українських ВМС у зв`язку з тим, що до місця служби не пропустили медиків, вже третій день знаходиться реанімобіль, на базі якого розгорнуто пересувний медпункт.