Під час сутичок в Донецьку постраждали семеро людей
01:52, 06 березня 2014Політика
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Під час сутичок в Донецьку постраждали семеро людей
Під час зіткнень в Донецьку постраждали сім осіб / ostro.org
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.
"На місці проведення масових акцій чергували три бригади швидкої медичної допомоги. До медиків звернулися 7 постраждалих. Один з них доставлений в обласну травматологію", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, в середу в Донецьку пройшли два мітинги - за цілісність України і проросійський. Між учасниками мітингів сталася бійка.
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