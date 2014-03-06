Під час сутичок в Донецьку постраждали семеро людей

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

"На місці проведення масових акцій чергували три бригади швидкої медичної допомоги. До медиків звернулися 7 постраждалих. Один з них доставлений в обласну травматологію", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в середу в Донецьку пройшли два мітинги - за цілісність України і проросійський. Між учасниками мітингів сталася бійка.