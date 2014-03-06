Обама і Кемерон: Росія вже почала платити ціну за свої дії в Україні

Про це йдеться в поширеній у середу заяві Білого дому за підсумками чергової телефонної розмови лідерів двох країн.

"Обидва лідери висловили серйозну стурбованість з приводу явного порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України", - наголошується в ньому.

При цьому Обама і Кемерон вказали на те, що нинішній стан справ є неприйнятним. Москва "вже почала платити ціну за свої дії, таку як зниження інвестиційної довіри в Росії", йдеться в документі.

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Президент США і прем'єр Великобританії вітали місію військових спостерігачів, здійснювану під егідою Організації з безпеки і співробітництва в Європі на прохання уряду України. Під час бесіди вони також обговорили питання надання допомоги нинішній владі в Києві, зазначили в Білому домі.

Як поінформував, в свою чергу, в Лондоні офіційний представник канцелярії британського прем'єра, Обама і Кемерон "погодилися, що міжнародне співтовариство повинно продовжити спільну роботу з метою деескалації напруженості і стримування будь-яких подальших дій росіян".

За його словами, співрозмовники зійшлися на думці, що "нинішні умови неприйнятні: російська влада досі не відкликала своїх військовослужбовців назад на бази, все ще відмовляється визнати уряд у Києві, і ситуація на місцях залишається вкрай напруженою".