Російські війська посилили блокування військових частин Криму та почали рити окопи

Російські війська посилили блокування українських військових частин у Криму. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сьогодні вночі на деякий час блокування було послаблене – поруч із військовими частинами залишалися тільки представники так званої «самооборони Криму».

Але згодом озброєні особи в камуфляжі без розпізнавальних знаків повернулися і стали готуватися до ретельнішої облоги українських військових, зокрема, рити окопи.

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Цього тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що озброєні особи в формі без розпізнавальних знаків, які взяли під контроль стратегічні об’єкти в Криму, є «місцевими силами самооборони», а таку форму і сучасну зброю «можна купити в магазині».

Згодом від своїх солдатів відмовився міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який сказав, що «гадки не має», звідки у «загонів кримської самооборони» з’явилися найсучасніші броньовики «Тигр» і «Рись».