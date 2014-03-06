Війська РФ блокують об'єкти на кордоні в Криму, прикордонники здаватися відмовилися

У Криму російські озброєні військовослужбовці продовжують блокувати 10 прикордонних об’єктів

Київ. 6 березня. УНІАН. У Криму російські озброєні військовослужбовці продовжують блокувати 10 прикордонних об’єктів.

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Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, зокрема заблокованими залишається адмінбудівля Азово-Чорноморського регіонального управління. Її контролюють до 50 озброєних осіб та місцевих екстремістів.

У Сімферопольському прикордонному загоні та відділі прикордонної служби «Керч», Керченському та Севастопольському загонах морської охорони постійно перебувають до 50 озброєних осіб в спеціальній екіпіровці.

Паромну переправу «Крим» блокує група до 100 озброєних російських військових.

Під постійним контролем також перебувають відділ прикордонної служби «Сіферополь» та аеропорт Сімферополя.

Вночі також були атаковані відділ прикордонної служби «Євпаторія» та мобільна прикордонна застава «Масандра». Прикордонники останньої на пропозицію здатися категорично відмовилися.

На більшості об’єктах нападники обмежують допуск персоналу Держприкордонслужби до підрозділів та в ультимативній формі висувають вимогу перейти на бік самопроголошеного уряду Криму. При цьому на прикордонників здійснюється морально-психологічний тиск, шантаж, погрози та пропозиції підкупу з боку російських силовиків.

Незважаючи на це, прикордонні підрозділи продовжують виконувати завдання з охорони державного кордону України та виявляють високий рівень патріотизму і громадянської свідомості, відданості Україні. Вони не залишили свої підрозділи, не склали зброю та не передали агресорам систему управління кордоном України.

Корабельно-катерний склад Морської охорони Держприкордонслужби України здійснює охорону територіального моря та виключної (морської) економічної зону України.

Військовими кораблями російського флоту відбувається блокування Керченської протоки та Севастопольської бухти.

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«Українських прикордонників дивують заяви посадовців Російської Федерації про те, що військовослужбовці Чорноморського флоту Росії знаходяться у місцях постійної дислокації підрозділів, та що люди у військовій формі в Криму не мають стосунку до російської армії, а фотографії військової техніки з російськими номерами на території АР Крим вважають за провокацією», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

Українська влада заявляє, що ці загарбники – російські військовослужбовці.

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4 березня Путін не визнав наявності в Криму російських військовослужбовців і сказав, що українські військові частини блокуються місцевими «силами самооборони».

5 березня міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав «нісенітницею» і провокацією численні фото- і відеодокази присутності російських солдатів і військової техніки в Криму.