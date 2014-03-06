У Криму захопили головний офіс Партії регіонів

У Сімферополі минулої ночі був захоплений головний штаб кримського відділення Партії регіонів на вул. Шполянській. Про це повідомляє Кримське інформаційне агентство з посиланням на заступника голови кримської парторганізації Володимира Осипенка.

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За його словами, будівлю було захопленоо 4.30 ранку групою озброєних людей. Вони представилися як учасники кримської народної самооборони. «Все пройшло досить спокійно. Якщо можна так висловитися, це було мирне збройне захоплення. Люди не в масках, їх особи відкриті. На сьогодні будівлю вони звільняти не планують. На роботу нас не пускають», - підкреслив Володимир Осипенко.

Найближчим часом щодо цього інциденту з'явиться заява голови місцевого осередку партії Анатолія Могильова.