Росіяни затопили ще один корабель на озері Донузлав

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень, учасник "Інформаційного опору" Дмитро Тимчук у себе у Facebook.

"Уночі на озері Донузлав з метою перекриття фарватеру й блокування українських кораблів, які базуються в Новоозерному, росіянами були підірвані й затоплені БПК пр. 1134Б "Очаків" (у складі ЧФ із 1973 р) і рятувальне буксирне судно "Шахтар" (у строю з 1985 р) зі складу ЧФ РФ", - цитує Тимчука УП.

"На даний момент фарватер блоковано. Очевидно, це було зроблено з метою не допустити відходу українських кораблів в Одесу", - додав Тимчук.

Довідка. Озеро Донузлав – найглибше озеро в Криму й найбільше озеро Чорноморського району, воно відокремлює Тарханкутську частину півострова від решти Криму.