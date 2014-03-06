Створено Центр для надання реальної інформації про події в Україні, у тому числі росіянам

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив лідер громадського руху “Право на вибір” Геннадій Пампуха.

За його словами, як показали останні події в Україні, чимало політичних та економічних проблем виникли у зв'язку із відсутністю єдиного інформаційного простору для надання прозорої та достовірної інформації щодо подій в Україні. Таким чином, світове суспільство перебуває в “інформаційному вакуумі”, що є однією із причин загострення політичних питань.

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"Усі останні події, які відбуваються в Україні, дуже часто в інших країнах сприймаються чи коментуються зовсім не так, як відбувається в реаліях", - зауважив ініціатор створення центру Пампуха. Він нагадав про росіян, які переважно мають викривлену інформацію про події в Україні.

"Тому виникла ідея створити соціальний проект - відкриття певного майданчика. Ми його назвали Всеукраїнський інформаційно-експертний центр, на якому буде розміщена істинна інформація, яка буде відзнята представниками ЗМІ та коментуватиметься нашими експертами, щоб її не перекладали іншою мовою люди, які не зацікавлені у тому, щоб правдива інформація потрапила на столи, у комп'ютери наших російських, білоруських, казахських... друзів і навіть родичів", - пояснив він.

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Пампуха наголосив, що головним завданням цього центру є обмін оперативною інформацією між українським та світовим суспільством і залучення міжнародних експертів-медіаторів з урегулювання економічно-політичних конфліктів.

Особливу увагу центр буде приділятиме інформуванню жителів Російської Федерації.

Інструменти, які будуть задіяні у реалізації програми із створення інформаційно-експертного центру: ресурси громадського руху у соціальних мережах Facebook, ВКонтакте; зв'язки через офіційні міжнародні інформаційні агентства для надання оперативної інформації з місць подій, які відбуваються в Україні; створення механізму інформування посольств, офіційних представництв та міжнародних місій, які працюють на території України; створення механізму інформування представництв іноземних бізнес-структур, банків, підприємств; створення постійно дійючого каналу YouTube для висвітлення подій і доведення інформації до широких кіл у Росії, Європі та США.

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Експертна складова проекту полягає у можливості поєднання міжнародних спеціалістів у галузі експертизи, міжнародної медіації та міжнародного права щодо вирішення конфлікту.