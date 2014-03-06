Кошулинський не виключає розгляду питання щодо розпуску парламенту Криму вже найближчим часом

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Кроки цього парламенту свідчать про намагання розколоти територіальну цілісність України», - сказав Кошулинський.

За його словами, Конституцією визначено повноваження та порядок розпуску Верховної Ради Криму. «Якщо таке рішення буде ухвалене, то воно буде виключно у такий спосіб застосовуватися», - сказав віце-спікер.

Водночас, він не зміг сказати, чи є можливим проведення позачергового засідання Верховної Ради України для розгляду цього питання.

Проте, на думку Кошулинського, керівництво ВР України найближчим часом обговорить відповідне питання.Читайте такожКрымские сепаратисты решили просить Путина присоединить Крым к России

«На такий крок потрібно зважуватися надзвичайно виважено, і тут ще має бути задіяне рішення Конституційного Суду», - сказав віце-спікер і додав, що, відповідно до Конституції, дострокове припинення повноважень ВР Криму може відбутися виключно після рішення КС.

На уточнення, чи не виключає Кошулинський, що ВР найближчим часом розгляне питання щодо розпуску кримського парламенту, він сказав: «Так. На найближчому часі, я думаю, що цей розгляд (відбудеться - УНІАН)».

Крім того, Кошулинський підкреслив, що в Україні відсутній закон про місцевий референдум. «На основі якого закону планує хтось проводити референдум (у Криму - УНІАН)?», - запитав він.

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Віце-спікер висловив переконання, що жодна країна, крім Росії, не визнає проведення незаконного референдуму.

На запитання, чи є можливим відкриття кримінальних проваджень проти нинішнього керівництва Криму через його останні рішення, Кошулинський відповів: «Якщо порушення вбачатиме Генеральна прокуратура і (буде - УНІАН) висувати проти них, порушувати справи - так».