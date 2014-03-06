Чубаров про депутатів ВР Криму: Глузд покинув їх

Лідер Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров назвав "божевільними" депутатів Кримської Верховної Ради, які проголосували за рішення про приєднання Криму до Росії в якості суб'єкта Російської Федерації.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ті, з моїх колег - депутатів Верховної Ради АРК, хто проголосував, просто божевільні! Зрозуміло, що вони виконують чужу волю... Глузд покинув їх!", - написав Чубаров.

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Далі він опублікував текст постанови кримського парламенту «Про проведення загальнокримського референдуму».

Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні кримські сепаратисти вирішили просити Путіна приєднати Крим до Росії. За таке рішення проголосували 78 із 86 депутатів.