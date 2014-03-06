Крим готовий перейти в рублеву зону - нелегітимна влада АРК

За словами першого заступника Голови нелегітимної Ради міністрів АРК Рустама Теміргалієва, Крим готовий увійти в рублеву зону. Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, пише Крымское информационное агентство.

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«Природно, як частина Росії, ми будемо перебувати в російських економічних умовах, відповідно, у рублевій зоні. Ми готуємося, у разі позитивного вирішення переважної більшості кримчан і згоди уповноважених структур Росії до введення в Криму рублевої зони. Зараз працює велика група фахівців з Росії, які готуються забезпечити входження Криму до складу Росії. Ми готуємо договір між Кримом як суб'єктом Російської Федерації і, власне, Росією, в рамках якого буде визначено порядок повноважень Криму, а також цілий ряд економічних показників, які визначатимуть життя Криму», - пояснив перший віце-прем'єр.

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Він додав, що на сьогоднішній день в Криму немає жодних боргів з соціальних виплат.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада АРК ухвалила рішення про входження до складу Росії в якості суб'єкта Федерації.