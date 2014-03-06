Росія готує у Криму провокації за участю людей, перевдягнутих у форму українських солдатів - МЗС

16:40, 06 березня 2014
Політика
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 МЗС України заявляє, що на території Криму Росія готує провокації за участю людей, перевдягнутих у форму українських військовослужбовців.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

За його словами, є оперативна інформація про те, що російською стороною готуються провокації на території Криму.

«Їх мають здійснити люди, перевдягнуті у форму українських військовослужбовців. У зв'язку з цим, а також з метою попередити такі провокації ми заявляємо про те, що всі військовослужбовці Збройних сил України перебувають у місцях дислокації і не можуть мати жодного відношення до таких дій», - наголосив Перебийніс.

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