У Чернівцях громадян закликають добровільно здати вкрадену зброю

Новий начальник міліції Чернівецької області Валерій Зінченко закликав громадян у 15-денний термін добровільно здати зброю, якою вони заволоділи під час масових заворушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора журналістам під час свого призначення на нову посаду.

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«Хотів би, користуючись нагодою, повідомити інформацію про зброю, що під час останніх подій зникла в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях. Вся вона зараз на руках і має бути здана. У Львівській області зникло 867 одиниць зброї. Із них 781 — пістолет Макарова. 25 автоматів Калашникова. Також РПК — штурмовий кулемет, дві снайперські гвинтівки Драгунова. У Тернопільській області — 867 одиниць зброї. За наявною інформацією зникли 12 тисяч набоїв», - сказав він.

Зінченко стверджує, що немає гарантії, що цієї зброї нема на території Чернівецької області.

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«Звертаюсь до всіх громадян, які цю зброю мають і зберігають, щоби вони повернули її в 15-денний термін. За добровільну здачу цієї зброї в цей термін не буде кримінальної відповідальності. Це дуже важливе питання», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, працівники міліції Львівщини також продовжують забирати у громадян захоплену під час погромів 19 лютого у райвідділах міліції Львова зброю.

26 лютого у Львівській ОДА відкрили Єдине вікно прийому зброї та боєприпасів, якою заволоділи громадяни під час масових заворушень.