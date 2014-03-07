Донецький губернатор має намір підвищити роль ЗМІ в регіоні

Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута має намір упродовж найближчих двох місяців підвищити роль засобів масової інформації в регіоні.

Як повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації, про це він заявив вчора на зустрічі з головами зовнішньополітичних відомств Данії та Швеції (міністрами закордонних справ Швеції Карлом Більдтом і Данії – Мартіном Лідегором).

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Тарута вважає, що засоби масової інформації зможуть швидко викривати всі проблеми регіону. Кажучи про сьогоднішній день, він констатував, що «у нас численні статті про корупцію, але вони не знаходять реакції». Губернатор переконаний, що кожне подібне повідомлення в пресі має бути сигналом для правоохоронців.

«Я хочу, щоб упродовж двох місяців в області була встановлена «четверта влада», - заявив Тарута. При цьому він наголосив, що і засоби масової інформації повинні бути відповідальними і, таким чином, зможуть допомогти владі навести лад.