МЗС заявляє, що Україна нікому не віддасть Крим
12:18, 08 березня 2014Політика
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В.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця заявляє, що позиція України полягає в тому, що Крим був, є і буде залишатися українською територією.
Крим був, є і буде залишатися українською територією - МЗС
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
Читайте такожКС розглядає подання щодо законності кримського референдуму “Хочу підтвердити нашу принципову позицію, що Крим був, є і буде залишатися українською територією. Ми нікому не віддамо Крим і будемо робити все можливе, щоб територія України і кордони України були непорушними”, - наголосив Дещиця.
Він наголосив, що позиція України полягає у мирному врегулюванні цього конфлікту. “Ми не можемо допустити того, щоб хтось загинув, ми мали вже дуже багато жертв і тому докладатимемо всіх зусиль, щоб вирішити це питання дипломатичними методами”, - сказав глава МЗС.
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