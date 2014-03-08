МЗС заявляє, що Україна нікому не віддасть Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Читайте такожКС розглядає подання щодо законності кримського референдуму “Хочу підтвердити нашу принципову позицію, що Крим був, є і буде залишатися українською територією. Ми нікому не віддамо Крим і будемо робити все можливе, щоб територія України і кордони України були непорушними”, - наголосив Дещиця.

Він наголосив, що позиція України полягає у мирному врегулюванні цього конфлікту. “Ми не можемо допустити того, щоб хтось загинув, ми мали вже дуже багато жертв і тому докладатимемо всіх зусиль, щоб вирішити це питання дипломатичними методами”, - сказав глава МЗС.