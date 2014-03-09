Зв'язку з прикордонниками захопленого військовими РФ пункту "Чорноморське" немає
16:41, 09 березня 2014Політика
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Російських військовослужбовців, які захопили відділ прикордонної служби «Чорноморське», змінили цивільні зі зброєю.
Зв'язку з прикордонниками із заблокованого пункту немає
Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.
У прес-службі нагадали, що сьогодні близько 6.00 ранку 30 російських військовослужбовців зі зброєю захопили відділ прикордонної служби «Чорноморське».
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На території відділу у даний час перебуває близько 15 військовослужбовців Держприкордонслужби. Зв'язку з ними немає.
Відомо, що близько 12.00 російських військовослужбовців змінила група чоловіків у цивільному зі зброєю кавказької зовнішності, попередньо дагестанців. Деталі уточуються.
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