Зв'язку з прикордонниками захопленого військовими РФ пункту "Чорноморське" немає

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У прес-службі нагадали, що сьогодні близько 6.00 ранку 30 російських військовослужбовців зі зброєю захопили відділ прикордонної служби «Чорноморське».

Читайте такожНелегітимна влада Криму заблокувала рахунки українських військових - ЗМІ

На території відділу у даний час перебуває близько 15 військовослужбовців Держприкордонслужби. Зв'язку з ними немає.

Відомо, що близько 12.00 російських військовослужбовців змінила група чоловіків у цивільному зі зброєю кавказької зовнішності, попередньо дагестанців. Деталі уточуються.