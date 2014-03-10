У Бахчисараї викрали командира української військової частини

Про це Радіо Свобода повідомили військові джерела у Криму. За їхніми даними, близько 17.00 група проросійських активістів у Бахчисараї силою посадила Садовика в автомобіль, коли той повертався у частину, і вивезли у невідомому напрямку.

Джерела повідомляють, що востаннє офіцера бачили у неділю у бахчисарайському офісі партії «Русское единство». Коли ж військові прибули туди з вимогою повернути командира, там заявили, що його немає.

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У неділю на залізничному вокзалі Сімферополя невстановлені особи викрали лідера Всекримської української ради Андрія Щекуна та голову Піклувальної ради Української школи-гімназії Сімферополя Анатолія Ковальського.

Також цього дня під час переходу в Армянську було затримано трьох дівчат – Олену Максименко, журналістку «Українського тижня», Катерину Бутко, прес-секретаря Автомайдану та Шуру Рязанцеву, мешканку Ялти. За повідомленням Євромайдан SOS, їх повезли до Севастополя.