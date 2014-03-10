У Криму збираються перевести у власність ВР АРК низку українських підприємств

Нелегітимна влада Криму не має наміру проводити реприватизацію після можливого входження до складу Росії за результатами запланованого на 16 березня референдуму, сказав в інтерв'ю РИА Новости самоназваний прем'єр-міністр автономії Сергій Аксьонов.

"Можу сказати впевнено, що реприватизації не буде. Це ми гарантуємо", - сказав він.

При цьому Сімферополь має намір перевести у власність Верховної Ради АРК державні українські підприємства, які використовують природні ресурси півострова.

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"Це торкнеться підприємств енергетичної сфери та компаній, які пов'язані з видобутком корисних копалин. Енергетика та надра належать народові автономії. Всі державні підприємства, які пов'язані з енергетичними ресурсами, перейдуть у власність автономії",- сказав Аксьонов.

За його словами, у разі позитивного результату референдуму, "бізнес продовжить працювати в нормальному режимі". "У разі, якщо Крим увійде до складу Росії, ми чекаємо, що Криму будуть надані преференції, можливо, у вигляді створення тут вільної економічної зони", - зазначив Аксьонов.

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Як раніше повідомляв УНІАН, окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними рішення кримського парламенту про призначення Аксьонова прем'єром та проведенні референдуму.

5 березня Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання органів попереднього слідства про затримання голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова та депутата цієї ж ради Сергія Аксьонова.