Завтра Янукович виступить із заявою - ЗМІ

У вівторок, 11 березня, екс-президент України Віктор Янукович виступить у середині дня із заявою в Ростові-на-Дону. Про це ИТАР-ТАСС стало відомо з оточення Януковича.

Там зазначили, що точний час і місце буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня газета ”Московский комсомолец”, посилаючись на своє джерело, написала, що Януковича у тяжкому стані госпіталізовано до однієї з медичних установ Москви.

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Як відомо, востаннє Януковича живим бачили 28 лютого під час його прес-конференції в Ростові-на-Дону.

Після цього його однопартійці і люди з його оточення в Україні не підтверджували, що він виходив на зв`язок. Чутки про смерть Януковича останнім часом з`являлися не менш як тричі і активно поширювалися в інтернеті.