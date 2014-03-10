На вокзалі в Сімферополі «дружинники» перевіряють документи та речі приїжджих
12:37, 10 березня 2014Політика
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Перевірку проводять цивільні люди з пов'язками «Дружинник АР Крим».
У Сімферополі у приїжджих перевіряють документи та речі
На залізничному вокзалі Сімферополя люди з пов'язками «Дружинник АР Крим» перевіряють документи та речі приїжджих.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Faceboоk начальник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.
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«На ж/д вокзалі Сімферополя проводиться перевірка документів і особистих речей всіх приїжджих. Перевірку проводять цивільні люди з пов'язками «Дружинник АР Крим». Також присутні працівники МВС. Інформація 100%», - пише Селезньов.
За його словами, такі дані надходять від людей, які зустрічають поїзди.
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