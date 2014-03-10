Луценко побажав Добкіну відкритого, чесного і публічного суду
Рішення про затримання колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна стало першою спільною операцією СБУ, МВС та генеральної прокуратури.
Про це в прямому ефірі«Громадського телебачення» заявив лідер «Третьої Української Республіки» Юрій Луценко, повідомляє прес-служба.
«Я сподіваюся, що справу пана Добкіна швидко розгляне відкритий чесний і неупереджений суд. Що процес буде прозорим і публічним, а сторони зможуть продемонструвати всі свої аргументи», - сказав політик.
Як людина, яку судили півтора роки, Луценко побажав Добкіну швидко пройти усі передбачені процедури.
Разом з тим він відзначив, що кримінальне покарання за сепаратизм передбачене кримінальними кодексами більшості країн, які цінують свій суверенітет і територіальну недоторканність.
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«Світ сприймає протести за зміну влади, але не піддає сумніву територіальну цілісність держав», - зазначив політик.
Він не дав відповіді на запитання журналістів про те, чи вважає Михайла Добкіна винним.
«Відповідь про наявність у діях пана Добкіна складу конкретного злочину має встановити суд», - наполіг Луценко.