Луценко побажав Добкіну відкритого, чесного і публічного суду

Про це в прямому ефірі«Громадського телебачення» заявив лідер «Третьої Української Республіки» Юрій Луценко, повідомляє прес-служба.

«Я сподіваюся, що справу пана Добкіна швидко розгляне відкритий чесний і неупереджений суд. Що процес буде прозорим і публічним, а сторони зможуть продемонструвати всі свої аргументи», - сказав політик.

Як людина, яку судили півтора роки, Луценко побажав Добкіну швидко пройти усі передбачені процедури.

Разом з тим він відзначив, що кримінальне покарання за сепаратизм передбачене кримінальними кодексами більшості країн, які цінують свій суверенітет і територіальну недоторканність.

Читайте такожГПУ підтвердила арешт Добкіна

«Світ сприймає протести за зміну влади, але не піддає сумніву територіальну цілісність держав», - зазначив політик.

Він не дав відповіді на запитання журналістів про те, чи вважає Михайла Добкіна винним.

«Відповідь про наявність у діях пана Добкіна складу конкретного злочину має встановити суд», - наполіг Луценко.