Янукович виступить у Ростові із заявою об 11:00

08:43, 11 березня 2014
Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович виступить у вівторок із заявою в Ростові-на-Дону о 13:00 за московським часом (11:00 за Києвом).

Янукович знову виступить в Ростові

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на "оточення" екс-президента України.

Прес-конференція відбудеться в залі "Аметист" виставкового центру "Вертолекспо".

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Також агентство повідомляє, що організатором заходу є "оточення Януковича".

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