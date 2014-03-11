Янукович виступить у Ростові із заявою об 11:00
08:43, 11 березня 2014Політика
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Екс-президент України Віктор Янукович виступить у вівторок із заявою в Ростові-на-Дону о 13:00 за московським часом (11:00 за Києвом).
Янукович знову виступить в Ростові / REUTERS
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на "оточення" екс-президента України.
Прес-конференція відбудеться в залі "Аметист" виставкового центру "Вертолекспо".
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Також агентство повідомляє, що організатором заходу є "оточення Януковича".
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