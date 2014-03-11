Янукович виступить у Ростові із заявою об 11:00

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на "оточення" екс-президента України.

Прес-конференція відбудеться в залі "Аметист" виставкового центру "Вертолекспо".

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Також агентство повідомляє, що організатором заходу є "оточення Януковича".