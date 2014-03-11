Ситуація на кордоні з Росією в межах Чернігівської області контрольована

Про це УНІАН повідомив помічник начальника Чернігівського прикордонного загону, начальник прес-служби Олександр Дудко.

За його інформацією, за останню добу через державний кордон України у встановленому порядку пропущено 6,9 тис. осіб та 1,6 тис. транспортних засобів; не пропущено 11 осіб, з яких 7 – потенційні незаконні мігранти. Серед тих, кого не пропустили, - двоє громадян Російської Федерації, які не змогли підтвердити мету своєї поїздки до України.

Державний кордон охороняється посилено.

За минулий тиждень, з 3 по 9 березня, на Чернігівщині через державний кордон України у встановленому порядку пропущено 47,5 тис. осіб та 10 тис. транспортних засобів. Зафіксовано зниження пасажирського потоку на 4 тис. осіб, а транспорту - на 2 тис., порівняно з позаминулим тижнем.