СБУ: депутат облради планував захопити в Луганську управління СБУ і МВС

Як зазначається в повідомленні, 10 березня ц.р. близько 23-ї години у Луганську співробітники Служби безпеки України затримали громадянина України Клінчаєва. Саме під його керівництвом днями радикальна луганська організації «Молода гвардія» разом із «російськими туристами» захопила обласну державну адміністрацію, насильно примусила губернатора написати заяву про звільнення.

СБУ володіє інформацією, що Клінчаєв спланував разом з групою з 500 бойовиків захопити у Луганську обласні Управління СБУ, МВС та Державного казначейства. Кожному учаснику обіцяли по 150 доларів США за ці протиправні дії.

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З метою попередження насильницьких дій в регіоні, а також виходячи з наявності в діях Клінчаєва ознак злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Служба безпеки України прийняла рішення про затримання та доставку його в СІЗО.

Наразі Клінчаєву оголошено підозру у скоєнні злочинів, які розслідуються в рамках кримінального провадження, порушеного за ознаками вчинення злочинів, передбачених: ч.1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст. 294 (організація масових заворушень), ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) та ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) ККУ.

Міру запобіжного заходу Клінчаєву обере суд, зазначили в СБУ.