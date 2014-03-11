Німеччина направить гуманітарну допомогу на Донеччину - губернатор
За словами Тарути, гуманітарна допомога з медикаментами та медичним обладнанням буде спрямована в різні лікувальні установи області.
Німеччина надасть гуманітарну допомогу Донеччині.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута.
Він сказав, що на зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель «обговорювалися політичні та економічні проблеми України, і була пропозиція з боку Меркель про те, щоб надати гуманітарну допомогу».
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За словами Тарути, було вирішено гуманітарну допомогу направити в Донецький регіон, а «обсяг допомоги оцінюється поки що в рамках одного літака».
Губернатор зазначив, що гуманітарна допомога з медикаментами і медичним устаткуванням буде направлена до різних лікувальних установ області, і процес передачі допомоги буде максимально прозорим.
«Зараз працюють фахівці з лінії «Червоного хреста», від нашої сторони цю роботу веде заступник губернатора, що займається медициною. І я абсолютно переконаний, що буде забезпечена прозорість реалізації всіх медикаментів і медустаткування», - сказав губернатор.
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Тарута додав, що гуманітарну допомогу в Донецьку очікують вже до кінця поточного тижня.
«Журналісти будуть поінформовані (про доставку гуманітарної допомоги - УНІАН), також будуть поінформовані всі лікарні. Ми зробимо прозорою цю процедуру», - наголосив голова облдержадміністрації.