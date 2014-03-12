До Криму приїхав перший президент автономії Мєшков

Пряму трансляцію з сімферопольського аеропорту вів кримський канал АТР.

Мєшков зазначив, що відчуває себе громадянином Криму, а інше обіцяв розповісти завтра о 10.00 на прес-конференції в офісі газети «Сегодня».

Разом із тим, коли його зупинив репортер одного з російських каналів, Мєшков сказав, що з 2011 року, коли СБУ вивезло його з території України, він був «розлучений із Батьківщиною».

“Народ Криму повернув мені Батьківщину”, - зазначив Мєшков.

«Ось наша перемога остаточна й безповоротна, в неділю», - додав він.

При цьому Мєшков ухилився від відповіді на запитання, чи вважає він себе президентом Криму і чи збирається повернутися на свою посаду. Помічник Мєшкова сказав, що на це питання журналісти отримають відповідь завтра на прес-конференції.

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Лідер кримських сепаратистів Мєшков перебував на посаді президента Республіки Крим із лютого 1994 року по березень 1995 року, коли за рішенням центральної влади України посаду кримського президента було ліквідовано.

Мєшков виїхав до Росії, але в 2011 році повернувся. 13 липня 2011 року Окружний адміністративний суд Криму підтримав подання СБУ про видворення Мєшкова з території України з обмеженням терміну в'їзду строком на п'ять років.