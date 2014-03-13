Кернеса відпустили з Генпрокуратури через 3,5 години

Мера Харкова Геннадія Кернеса відпустили з Генеральної прокуратури більш ніж через три години з початку допиту, повідомляють "Вести".

"Буде суд обирати запобіжний захід. Сьогодні або завтра, поки сказати не можу", - повідомив Директор департаменту інформації міськради Юрій Сидоренко.

Читайте такожУ Харкові мітингують на підтримку Кернеса. Онлайн-трансляція

Нагадаємо, сьогодні в 10.30 мер Харкова прибув до Слідчого управління ГПУ, назвавши звинувачення на свою адресу "помстою політичного лузера Авакова". Кернес проходить як підозрюваний за трьома статтями КК України - катування, викрадення з корисливою метою та погрози вбивства.