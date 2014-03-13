У Сімферополі звільнили французького журналіста

David Geoffrion звільнений, підтвердили УНІАН у ЦЖР.

Як повідомляв УНІАН, загони так званої «самооборони Криму» сьогодні, 13 березня, штурмували базу зберігання ПММ у Сімферополі. Вони висунули ультиматум: перейти на бік кримського уряду або залишити територію центру ПММ. Озброєні люди вимагали в обмін на французького журналіста флешку з відзнятим ним матеріалом, яку він віддав колегам. Однак коли її привезли, ті відмовилися відпускати іноземця.