У Сімферополі звільнили французького журналіста
19:51, 13 березня 2014Політика
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У Сімферополі співробітники кримського інтернет-видання «Центр журналістських розслідувань» домовилися з озброєними людьми, які штурмували базу зберігання паливно-мастильних матеріалів, звільнити французького журналіста.
Російські солдати погодилися звільнити журналіста / ТСН
David Geoffrion звільнений, підтвердили УНІАН у ЦЖР.
Як повідомляв УНІАН, загони так званої «самооборони Криму» сьогодні, 13 березня, штурмували базу зберігання ПММ у Сімферополі. Вони висунули ультиматум: перейти на бік кримського уряду або залишити територію центру ПММ. Озброєні люди вимагали в обмін на французького журналіста флешку з відзнятим ним матеріалом, яку він віддав колегам. Однак коли її привезли, ті відмовилися відпускати іноземця.
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