МВФ починає переговори з Україною про програму економічних реформ

Про це оголосила в четвер директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард. Згідно з її заявою, поширеною для друку, "місія планує завершити свою роботу до 21 березня". Орієнтовна сума можливої допомоги МВФ Україні у документі не вказана, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Місія МВФ із встановлення фактів, яка працює в Києві з 4 березня, досягла хорошого прогресу в оцінці ситуації в українській економіці", - зазначила Лагард.

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"Після неофіційного брифінгу для Ради директорів адміністрація Фонду попросила цю команду залишитися в Києві і почати процес переговорів, - зазначила вона. - Група буде працювати з українською владою над формуванням програми економічних реформ, яка призведе до здорового економічного управління і стійкого зростання при одночасному захисті найвразливіших верств населення, і яку МВФ зможе підтримати у відповідності зі своєю політикою".

Підтримка, звичайно, мається на увазі кредитна.