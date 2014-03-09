Путін - Меркель та Камерону: Влада Криму діє законно

Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером ФРН Ангелою Меркель і британським прем'єр-міністром Девідом Кемероном заявив, що заходи, яких приймає керівництво Криму, грунтуються на нормах міжнародного права і покликані забезпечити інтереси населення, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу Кремля.

"Путін наголосив зокрема, що кроки, яких вживає легітимне керівництвом Криму, грунтуються на нормах міжнародного права і покликані забезпечити законні інтереси населення півострова. Президент Росії також звернув увагу співрозмовників на відсутність будь-яких дій з боку нинішньої влади в Києві з обмеження розгулу в самій столиці і в багатьох регіонах ультранаціоналістичних і радикальних сил", - йдеться в повідомленні.

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Лідери обмінялися думками щодо можливих міжнародних зусиль з урегулювання кризи. Домовлено продовжити тісні робочі контакти, зокрема на рівні міністрів закордонних справ.

"Продовжено обговорення вкрай складної суспільно-політичної ситуації, що складається в Україні, а також питань, які стосуються проведення 16 березня цього року референдуму в Криму. Попри наявні відмінності в оцінках того, що відбувається, висловлена загальна зацікавленість у деескалації напруженості і швидкій нормалізації обстановки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії за участю незначної кількості депутатів відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК, депутата ВР Криму, лідера партії «Русское единство» Аксьонова.

Головне слідче управління СБУ розслідує кримінальне провадження щодо голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова і депутата цієї ж ради Аксьонова за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

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4 березня Окружний адміністративний суд Києва відмінив рішення Верховної Ради Криму про висловлення недовіри Раді міністрів АРК і припинення її діяльності, призначення Аксьонова на посаду голови Ради міністрів АР Крим, а також організації і проведення місцевого референдуму з питань вдосконалення статусу і повноважень автономії.

5 березня Шевченківський райсуд Києва ухвалив затримати Константинова і Аксьонова.

Парламент АРК 6 березня ухвалив рішення про приєднання Криму до Росії і виніс на референдум 16 березня два питання: «Ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?».

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Влада України і світові лідери вважають референдум неконституційним. Референдум визнає лише офіційна Москва.

7 березня суд зупинив дію рішення Верховної Ради АР Крим про проведення всекримського референдуму.

Також у Криму на сьогодні відключили майже всі українські телеканали і замінили їх на російські.