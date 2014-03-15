Викрадених у Криму автомайданівців можуть відпустити після референдуму

Як повідомляють активісти, що намагаються визволити викрадених, окупанти не зізнаються, де перебувають Олексій Гриценко, Наталія Лук'янченко та Сергій Супрун, але при цьому кажуть:

"Із ними все буде гаразд. Потримаємо пару днів і після референдуму випустимо".

Про це пише УП.

Жодні аргументи і вмовляння не діють.

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Раніше на підставі даних геолокації з телефонів припускалося, що зниклі перебувають на території нещодавно захопленого російськими солдатами військового комісаріату за адресою: Сімферополь, вул. Київська 152.