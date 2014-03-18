МЗС Великобританії: для Лондона Крим залишається частиною України

"Великобританія найжорсткішим чином засуджує явне нехтування Росією суверенітетом і територіальною цілісністю України. Для Великобританії та її союзників Крим залишається частиною України", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті міністерства.

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"Ми є свідками ясної спроби прокласти шлях до анексії частини суверенної території незалежної європейської держави шляхом військової сили і незаконного та нелегітимного референдуму", - вважає Хейг.

Британія, за словами Хейга, знову звертається до Росії з проханням почати діалог з Україною і міжнародною спільнотою для вирішення існуючої кризи шляхом дипломатії.